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Российские биатлонистки впервые за семь лет заняли первое место в эстафете на этапе Кубка мира

Спорт

 

Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. 

В составе российской команды в гонке участвовали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Второе место заняла немецкая сборная, третье – чешская. 

Как отмечает Sports.ru, это первая победа российских биатлонисток в эстафете на этапе Кубка мира за семь лет. В прошлый раз они выигрывали эстафету также в Оберхофе в 2012 году. На этапе Кубка мира в Антхольце в январе 2016 года они заняли третье место. На подиум в эстафете российская сборная не могла попасть 12 гонок подряд. 

Теги:
германия, биатлон, em
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