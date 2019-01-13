Российские биатлонистки впервые за семь лет заняли первое место в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Женская сборная России выиграла эстафету в Оберхофе!



Кубок мира. Оберхоф, Германия

Эстафета, женщины

1. Россия (Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт) - 1:18:46.3 (0+8)

2. Германия +33.5 (2+10)

3. Чехия +36.7 (1+6) pic.twitter.com/0R3HTF6s70 — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) January 13, 2019

В составе российской команды в гонке участвовали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Второе место заняла немецкая сборная, третье – чешская.

Как отмечает Sports.ru, это первая победа российских биатлонисток в эстафете на этапе Кубка мира за семь лет. В прошлый раз они выигрывали эстафету также в Оберхофе в 2012 году. На этапе Кубка мира в Антхольце в январе 2016 года они заняли третье место. На подиум в эстафете российская сборная не могла попасть 12 гонок подряд.