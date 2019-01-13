Министр обороны Греции ушел в отставку из-за разногласий о переименовании Македонии

Министр обороны Греции Панос Камменос подал в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом по поводу переименования Македонии. Об этом сообщает издание «Катимерини».

На место Камменоса Ципрас назначил адмирала Эвангелоса Апостолакиса, начальника Генерального штаба Национальной обороны Греции. Решение о его назначении вступит в силу 15 января.

Камменос объявил о выходе его партии «Независимые греки» из коалиционного правительства. Ципрас поблагодарил Камменоса за «незаменимый и значительный» вклад в его работу.

Премьер-министр Греции сообщил о том, что проведет в парламенте страны голосование о доверии правительству.

Напомним, в июне главы МИД Греции и Македонии подписали соглашение о новом официальном названии Македонии — Республика Северная Македония.

Грецию не устраивало название Республика Македония, поскольку один из ее регионов также называется Македонией. На греческих картах государство называлось Республика Скопье по названию его столицы. Позиция Греции на протяжении многих лет препятствовала интеграции Македонии в ряд международных европейских структур, в том числе в НАТО.

Как сообщало «Катимерини», Камменос выступал против сохранения слова «Македония» в названии страны.

Накануне парламент Македонии проголосовал за переименование страны, в сентябре прошел референдум по этом вопросу. Вопрос, вынесенный на референдум, был сформулирован следующим образом: «Поддерживаете ли вы вступление в НАТО и ЕС, принимая соглашение о переименовании между Республикой Македония и Грецией?».

Больше 90% прогосовавших высказались за переименование Македонии, но референдум не был признан состоявшимся из-за низкой явки.