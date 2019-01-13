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В аэропорту Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Общество

 

В московском аэропорту Шереметьево пассажирский самолет сошел со взлетно-посадочной полосы во время вылета в Прагу, сообщают Интерфакс и РИА Новости со ссылкой на источники. 

«Самолет авиакомпании Smartwings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после 300 метров разбега перед взлетом из "Шереметьево". Экипаж не удержал самолет, и тот отнесло на 100 метров влево от полосы», — сказал собеседник Интерфакса, отметив, что на борту самолета находились 40 пассажиров, никто из них не пострадал.

Источник РИА Новости сообщил, что пассажиров эвакуировали, а самолет  «будут вытаскивать тягачом». 

Интерфакс отмечает, что из-за произошедшего задержаны почти 30 рейсов. 

Теги:
самолеты, шереметьево, em
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