В аэропорту Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В московском аэропорту Шереметьево пассажирский самолет сошел со взлетно-посадочной полосы во время вылета в Прагу, сообщают Интерфакс и РИА Новости со ссылкой на источники.

«Самолет авиакомпании Smartwings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после 300 метров разбега перед взлетом из "Шереметьево". Экипаж не удержал самолет, и тот отнесло на 100 метров влево от полосы», — сказал собеседник Интерфакса, отметив, что на борту самолета находились 40 пассажиров, никто из них не пострадал.

Источник РИА Новости сообщил, что пассажиров эвакуировали, а самолет «будут вытаскивать тягачом».

Интерфакс отмечает, что из-за произошедшего задержаны почти 30 рейсов.