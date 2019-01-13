Ученые вновь не смогли установить связь с российским космическим телескопом

Специалистам вновь не удалось установить связь с российским космическим телескопом «Спектр-Р» в ходе сеанса связи, об этом сообщил ТАСС советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по науке Александр Блошенко.

«Программа сегодняшнего сеанса по попытке войти в связь с космическим аппаратом закончена. Сейчас идет заседание оперативно-технического руководства по итогам сеанса», — сказал Блошенко агентству.

Он рассказал, что до нового сеанса связи, который планируется провести 14 января, будет зона радиовидимости телескопа со станции приема научных данных в США, она должна зафиксировать излучение передатчика его научных данных.

«Если станция США зафиксирует наличие излучения — это косвенно будет свидетельствовать, что бортовые системы спутника, за исключением командной радиолинии, работают в соответствии с заложенной в них логикой», — добавил Блошенко.

Накануне ученые также пытались выйти на связь с российским космическим телескопом. Директор Астрокосмического центра Физического института Академии Наук, академик Николай Кардашев говорил, что аппарат не работает на прием командной информации, в частности не срабатывает команда на включение антенны, но телескоп продолжает принимать научные данные на Земле.

Кардашев добавил, что гарантийный срок телескопа истек и, если связь восстановить не удастся, проект придется завершить.