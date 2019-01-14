В Ростовской области погиб один человек и 140 эвакуированы из-за взрыва газа в многоэтажке. Обновлено

обновлено Под завалами дома обнаружили еще двух человек, спасатели их извлекают из-под завалов, сообщили ТАСС в оперативном штабе на месте инцидента. Источник агентства утверждают, что из-под обрушившихся перекрытий достали восьмого пострадавшего человека.

В результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области погиб один человек, еще семь человек удалось спасти, в том числе ребенка. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС.

Первое видео с места взрыва газа в городе Шахты Ростовской области.#Шахты #взрыв pic.twitter.com/frLU0rKPcf — Пятый канал Новости (@5tv) January 14, 2019

По данным собеседник агентства, взрыв произошел на девятом этаже здания, под завалами могут находиться еще шесть человек. При этом спасатели уже эвакуировали 140 человек. Местные власти добавляют — на седьмом этаже обнаружена трещина.

До этого источник Интерфакса утверждал, что под завалами на восьмом этаже могут находиться три человека. Он также сообщал, что взрыв мог произойти на девятом этаже здания.

Напомним, утром 31 декабря в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв. В результате которого обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва», какие именно — не уточняются. В СК ранее сообщали, что следов взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.