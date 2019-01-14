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В Гданьске во время благотворительного концерте напали с ножом на мэра города

Общество

 

В Гданьске на благотворительном концерте, который состоялся 13 января, на сцену выбежал неизвестный мужчина с ножом и напал на мэра города Павла Адамовича.

Адамович выступал с речью в завершающей части концерта, когда под обратный отчет перед финальной песней организаторы запустили пиротехнику. Как отмечает корреспондент «Новой газеты», трансляцию мероприятия прервали после того, как мужчина на сцене выхватил микрофон и рассказал, что отсидел в тюрьме срок из-за «Гражданской платформы», в которой состоял раньше Адамович.

Напавшего повалили на сцену и через пару минут приехало несколько машин «Скорой», около получаса медработники оказывали первую помощь на месте инцидента, а после на носилках перенесли в машину и увезли в больницу.

Позже польский телеканал TVN24 со ссылкой на данные следователей рассказал, что задержанный объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме. Официальную версию нападения власти Польши пока не озвучивали.

Кроме того, СМИ уточняют, что мэра ранили в двух местах: один удар пришелся на живот, второй – на грудную клетку в области сердца.

Теги:
нападение, мэр, польша
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