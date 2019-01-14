«Левада-центр»: 53% россиян выступили за отставку правительства

За отставку действующего кабинета министров выступили 53% граждан России, 40% придерживаются противоположного мнения, говорится в выводах социологического исследования «Левада-центра», которые опубликовал Интерфакс.

Согласно подсчетам экспертов, 57% участников опроса заявили о неспособности правительства решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов, 47% респондентов заявили, что кабинет министров не может создать условия по обеспечению населения работой, а 43% считают, что министры не заботятся о соцзащите населения.

Около 36% уверены, что действующее правительство не может справляться с кризисом в экономике, а 30% думают, что у кабмина и вовсе нет продуманной программы экономического развития страны. Только у 7% респондентов нет претензий к министрам.

Напомним, в середине декабря 2018 года социологи «Левада-центра» выяснили, что 37% россиян ответственным за проблемы в стране и рост стоимости жизни считают кабинет министров, 21% опрошенных назвали ответственным лично премьер-министра Дмитрия Медведева. При этом в ноябре 2017 года так отвечали 30% респондентов, а в августе 2016 Медведева выбирали 32% россиян.