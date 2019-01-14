Власти Ростовской области: судьба четырех человек неизвестна после взрыва газа в многоэтажке. Обновлено

обновлено Спасателям удалось установить судьбу одного человека, судьба четрех остается неизвестной, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Сейчас одну девочку нашли, бабушка сообщила, что она в квартире не проживала, так что речь идет не о пяти, а о четырех людях», — заявил губернатор.

Спасателям неизвестно, что произошло с пятью жильцами дома, которые могли находиться в момент взрыва в многоэтажном доме города Шахты Ростовской области. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя аппарата администрации города Федора Хлебникова.

«Одна женщина погибла, семь человек спасено, а судьба пяти человек пока неизвестна. Выясняется, находились ли они на момент взрыва в своих квартирах или нет», — рассказал Хлебников.

Позже стало известно, что погиб ребенок, а женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Губернатор области Василий Голубев уточнил со ссылкой на данные МЧС, что в пострадавших от взрыва квартирах могли находиться 13 человек.

«Это врыв бытового газа, совершенно точно. Якобы в одной из квартир женщина почувствовала утечку газа, собиралась обратиться в соответствующие [органы]», — привел ТАСС слова губернатора.

В компании «Донэнерго» сообщили, что отключили электричество в девятиэтажном дома, в котором произошел взрыв, а главный инженер компании Николай Калоеров заявил, что отопление и горячую воду отключат не только в частичном разрушенном доме, но и еще в 10 домах рядом для устранения прорыва трубы.

Напомним, хлопок газа в многоэтажном жилом доме Ростовской области произошел утром 14 января. В результате взрыва четыре квартиры на восьмом и девятом этажах обрушились. Из-под завалов извлекли несколько человек, в том числе ребенка. Всего из дома эвакуировали 140 человек.