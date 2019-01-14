Российская ЛГБТ-сеть: в Чечне начались новые задержания ЛГБТ, два человека убиты

C конца декабря 2018 года в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин, связанных с их предполагаемой или реальной сексуальной ориентацией. По информации Российской ЛГБТ-сети, распространившей сообщение об этом, с конца декабря 2018 года было задержано около 40 человек, два человека убиты.

«Известно, что было задержано около 40 человек, среди которых есть как мужчины, так и женщины, — заявил директор программ Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков. — По крайней мере, двое задержанных скончались в результате пыток. Нам также известно, что задержания проводятся сотрудниками правоохранительных органов, а пострадавших незаконно удерживают в Аргуне. Местная полиция делает все возможное для того, чтобы они не могли выехать из Республики или впоследствии добиваться защиты в суде. У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки».

Представители организации отмечают, что началом новой волны преследований стало задержание администратора одной из групп во «ВКонтакте», оно произошло в конце декабря прошлого года. В группе поддерживали общение гомосексуальные мужчины, живущие в республиках Северного Кавказа.

Ранее в социальных сетях уже распространялось предупреждение о начале нового преследования гомосексуалов в Чечне, власти республики официально отвергли обвинения, назвав их «дезинформацией».

20 декабря 2018 года был опубликован доклад о тяжких нарушениях прав человека в Чеченской Республике. Документ был подготовлен профессором международного права Вольфгангом Бенедек в рамках Московского механизма ОБСЕ. В ходе своего расследования автор доклада опрашивал жертв, свидетелей, правозащитников и журналистов. Российская ЛГБТ-сеть особо отмечает, что власти страны не позволили эксперту въехать на территорию России. Доклад подтверждает факт систематических массовых задержаний в Чечне, незаконных удержаний в «секретных тюрьмах» и пыток. В докладе также констатируется участие в преследованиях силовых структур Чечни.

Российские власти до сих пор не провели эффективного расследования систематических преследований (незаконных удержаний, пыток, убийств) гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей, происходящих в Чечне, начиная с весны 2017 года. По собственной информации Российской ЛГБТ-сети, с апреля 2017 года организация эвакуировала из региона около 150 человек, более 130 человек покинули Россию.