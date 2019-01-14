СМИ: под Тегераном разбился грузовой самолет из Киргизии. На борту находились 16 человек

Обновлено Спасатели обнаружили тела семи человек на месте крушения грузового самолета в Тегеране, сообщило РИА Новости со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Ирана. По данным ОАО «Международный аэропорт Манас», на борту самолета находилось 30 тонн охлажденного мяса, а сам самолет принадлежал регулярной армии страны. В агентстве Fars утверждают, что выжил один человек, а на борту находились 16 челвоек.

Грузовой самолет Boeing 707 выехал за взлетно-посадочную полосу в одном из аэропортов в пригороде Тегерана, утверждает иранское агентство Fars со ссылкой на источники.

По данным агентства, самолет мог врезаться в жилой дом, также есть информация, что самолет врезался в стену аэропорта.

The plane's pilots have reportedly survived the crash #Iran pic.twitter.com/UwPjFN5lyc — Press TV (@PressTV) January 14, 2019

Собеседники Fars отмечают, что самолет летел из Бишкека в международный аэропорт Пайам города Карадж в пригороде Тегерана, но по ошибке стал приземляться в аэропорту Фатх в том же городе.

В свою очередь, иранский телеканал Press TV уточнил, что на борту находилось 10 человек, позже на телеканале уточнили, что пилот мог выжить. Других подробностей не сообщается.