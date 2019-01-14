В Амурске арестовали рассказавшего о полицейских на похоронах криминального авторитета

Суд в Амурске арестовал на 10 суток блогера Виктора Торопцева, опубликовавшего видео похорон местного криминального авторитета Юрия Зарубина, на которых, как утверждается, присутствовали сотрудники прокуратуры и полиции, сообщило «МБХ медиа».

«Меня закрывают на 10 суток по статье 12.7.2. КоАП („Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами“, — прим.ред)", — сказал Торопцев «МБХ медиа».

Блогер также заявил, что продолжит голодовку до тех пор, пока от него «не отстанут с этой историей о похоронах» и не вернут водительские права.

Ранее, 12 января Торопцева задержали сотрудники ГИБДД за якобы недействительные права, хотя, как утверждает блогер, он не получал информации о лишении прав и на суд его не вызывали. После этого Торопцев объявил голодовку.

Видео, на котором, по утверждению автора, запечатлены похороны «криминального авторитета» Юрия Зарубина, известного как Заруба, появилось в соцсетях 8 января. Пользователи социальных сетей утверждали, что гроб несли прокурор Амурска и начальник местной полиции.

В МВД отрицают, что в похоронах участвовали сотрудники правоохранительных органов. Начальник пресс-службы местного главного управления МВД Ирина Щеголева добавила, что глава полиции по Амурскому району не был на процессии, а городской прокурор в тот день уехал в Хабаровск. Она также заверила, что инспекторы не перекрывали дороги ради похорон криминального авторитета.

В МВД также сообщили, что автор видео ранее был поставлен на учет в полиции. Когда его вызвали для беседы, он не смог объяснить, зачем опубликовал видео.