«Коммерсант»: на реконструкцию зданий Госдумы потратят 3,4 миллиарда рублей

Затраты на реконструкцию зданий Госдумы выросли почти в пять раз — с 710 миллионов до почти 3,4 миллиардов рублей, тогда как сроки работ были увеличены на 2 года. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на федеральную адресную инвестиционную программу.

Так, в 2019 году на реконструкцию зданий комплекса Госдумы из федерального бюджета потратят 2,381 миллиарда рублей, а в 2020 году — еще 1 миллиард. Еще 970 миллионов рублей из бюджета Москвы в 2019 году уйдет на реконструкцию палат Троекуровых на Охотном ряду, где было решено разместить два комитета нижней палаты.

2,85 миллиардов рублей (вместо планировавшихся ранее 1,69 миллиардов) будет вложено в ближайшие три года в строительство восьмиэтажного корпуса Совета федерации на Петровке с переходом в действующую резиденцию сенаторов на Большой Дмитровке.

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Разговоры о реконструкции зданий Госдумы начались после выборов в седьмой созыв нижней палаты, когда власти окончательно отказались от планов построить единый парламентский центр в Мневниках.

Первоначально работы, в том числе ремонт протекавшей крыши в зале пленарных заседаний, должны были начаться летом прошлого года, однако в июне их отложили. По данным «Коммерсанта», из-за того, что архитектурное бюро «Моспроект-2» не успело выполнить работы в срок. В конце ноября с ними заключили повторное соглашение, тогда общая стоимость реконструкции зданий Госдумы оценивалась в 2 миллиарда рублей.