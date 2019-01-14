В московских аэропортах начались проверки после анонимных звонков о бомбах

Обновление 12:08 Все звонки о минировании аэропортов, «Охотного ряда», а также Госдумы шли из Татарстана. Звонивший мужчина был задержан, как утверждает Интерфакс, он оказался психически нездоров.

Экстренные службы проводят проверку в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево после анонимных звонков с угрозой минирования, сообщает РИА Новости.

Проверки также проходят и в торговом центре «Охотный ряд», откуда были эвакуированы около 500 человек, уточняет Интерфакс.

Массовые эвакуации в Москве также проходили в конце ноября прошлого года: тогда после анонимных звонков были эвакуированы посетители десяти торговых центров, в том числе «Цветного», «Атриума» и «Мегаполиса». Тогда все звонки оказались ложными.

Напомним, волна анонимных сообщений о минировании вокзалов, торговых центров и административных зданий прокатилась по всей стране осенью 2017 года: тогда за месяц неизвестные «заминировали» 2 460 объектов в 170 городах. Все угрозы оказались ложными.

По фактам анонимных звонков об угрозе взрыва тогда были заведены сотни уголовных дел. В МВД утверждали, что большинство анонимных сообщений поступали из Сирии.