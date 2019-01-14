Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам вслед за ВТБ

С 14 января Сбербанк повысил базовую ставку по ипотечным кредитам с 9,5% по 10,5% на новостройки, говорится на сайте банка. По программам льготной ипотеки минимальная ставка выросла с 7,5% до 8,5%.

Процентная ставка на покупку готового жилья теперь составляет 10,7% (ранее 9,7%). По льготным программам ставка также повысилась на один процентный пункт — с 9,2% до 10,2%.

Как пишет Интерфакс, глава Сбербанка Герман Греф ранее предупредил о возможном ухудшении условий по ипотеке в 2019 году. Он связывал повышение ставок с ужесточением коэффициентов по резервированию кредитов с первоначальным взносом менее 20%.

С 1 января о повышении ставок по ипотеке на 0,6 процентных пункта объявил ВТБ. На покупку недвижимости в рамках стандартных программ ставка теперь составляет от 10,1% годовых. Банк также предупредил о надбавке к ставке в размере 0,5-1 процентных пункта на автокредиты.