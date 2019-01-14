Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего главбуха «Седьмой студии» Нину Масляеву

Мосгорсуд продлил на три месяца срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, обвиняемой в хищении 133 млн рублей.

Она будет находиться под арестом как минимум до 19 апреля.

Фигурантам дела «Седьмой студии», в том числе Масляевой, инкриминируется хищение 133 млн рублей бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги были выделены основанной Серебренниковым «Седьмой студии» в 2011–2014 годах на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».

Масляева – единственный фигурант дела, который признал вину и заключил сделку со следствием. Ее дело, как и дело бывшего продюсера «Седьмой студии» Екатерины Вороновой, которая покинула Россию, выделено в отдельное производство.

По версии следствия, обвиняемые с 2011 по 2014 год похитили 133 миллиона рублей бюджетных денег, выделенных Министерством культуры на популяризацию искусства в рамках проекта «Платформа». Сторона защиты отмечала, что в действительности объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 миллиона, однако и эти средства были израсходованы целевым образом — на постановки.