Никола Пашинян вновь стал премьером Армении

Никола Пашинян вновь возглавил кабинет министров Республики Армения, соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян, сообщает агентство «Новости-Армения».

Его назначили премьером, поскольку он представляет парламентское большинство – блок «Мой шаг». Его фотография и информация о назначении появились на главной странице сайта правительства.

Лидер оппозиции Никол Пашинян стал премьер-министром Армении 8 мая после антиправительственных протестов, которые начались в апреле 2018 года. Новое правительство было сформировано 12 мая.

В октябре он объявил о том, что уходит в отставку для того, чтобы запустить роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Сам он оставался в должности в качестве и.о. премьер-министра.

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В результате на парламентских выборах 9 декабря победил блок Пашиняна «Мой шаг», набравший более 70% голосов. При этом Республиканская партия, которая являлась правящей до весны 2018 года, набрала 4,7% и в парламент не прошла. Необходимое количество голосов (более 5%) для прохода в парламент Армении тогда набрали еще две партии – «Просвещенная Армения» (6,37%) и «Процветающая Армения» (8,27%).