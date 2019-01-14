В Москве экс-сотрудника ФСБ приговорили к восьми годам тюрьмы за шантаж бизнесмена

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) приговорил к восьми годам лишения свободы экс-сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Петра Корюгина, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела.

Он, как считает следствие, вместе с несколькими оперативниками и торговцами на московском торговом комлексе «Садовод» пытался взыскать с бизнесмена 2 млн рублей за непривлечение к ответственности за якобы хранение наркотиков.

Согласно карточке на сайте суда, приговор вынесли 27 декабря 2018 года, Корюгина признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК), пособничестве при превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК) и покушении на получении взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК). «Коммерсант» отмечает, что экс-сотрудник ФСБ вину не признал и намерен обжаловать приговор.

Следствие и суд установили, что дело с наркотиками организовал уроженец Азербайджана Рашад Асадов, который работал в комплексе «Садовод». Как сообщает «Коммерсант», Асадов обратил внимание, что его коллега и также уроженец Азербайджана Юсиф Халилаев тратит много средств, и решил, что тот связан с наркоторговлей.

Согласно материалам дела, Асадов через знакомого Рашатдата Агаларова познакомился с Корюгиным, которому предложил «развести на деньги» Халилаева, путем провокации и угрозой уголовного преследования.

По плану подруга торговцев Янина Желябовская подбросила в машину Халилаева несколько пакетов с белым порошком. Согласно материалам дела, в схеме также участвовали начальник уголовного розыска УМВД «Люблино» Павел Филатов, осужденный в особом порядке, и оперативник Павел Дроздов, которые обыскали машину и, найдя в ней порошок, задержали Халилаева.

Из отделения, согласно материалам дела, ему позвонил Асадов, который предложил за невозбуждение дела заплатить сначала 6 млн рублей, а затем — 5 млн рублей. Халилаев сказал, что у него нет такой суммы, впоследствии все сошлись на 2 млн рублей.

Халилаева выпустили после того, как он отдал 500 тысяч рублей для того, чтобы он собрал оставшуюся сумму, однако он рассказал о произошедшем в управлении собственной безопасности (УСБ). Сотрудники ведомства в августе 2017 года задержали во время передачи средств большую часть злоумышленников, отмечает «Коммерсант».

Против Корюгина спустя полгода дал показания Агаларов, которого осудили в особом порядке. Вскоре, сообщает «Коммерсант», в его деле появился еще один эпизод, когда следствие установило, что он некой задержанной наркоторговке предложил за взятку в 300 тысяч рублей, позвонить домой и предупредить дочь о готовящемся обыске. Это Корюгин также отрицал.