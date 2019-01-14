Нобелевского лауреата лишили почетных званий за высказывания о связи расы с уровнем интеллекта

Лауреата Нобелевской премии, американского генетика Джеймса Уотсона лишили почетных званий за высказывания о зависимости интеллекта человека от его расовой принадлежности. Об этом говорится в заявлении лаборатории Колд Спринг Харбор (CSHL).

В лаборатории считают, что высказывания Уотсона в документальном фильме «Американские мастера: расшифровка Уотсона», вышедшем 2 января 2019 года, «предосудительны, не поддерживаются наукой и никоим образом не отражают взгляды CSHL, его попечителей, преподавателей, сотрудников или студентов».

Как сообщает «Би-би-си», Уотсон сказал, что есть разница в результатах тестов IQ белых и темнокожих людей.

В заявлении CSHL говорится, что Уотсон уже высказывал подобные взгляды в 2007 году, но позже принес извинения.

Уотсон получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962 году вместе с учеными Френсисом Криком и Морисом Уилкинсоном за открытие структуры ДНК. В 2014 году, сообщала «Би-би-си», Уотсон продал свою золотую медаль на аукционе за 4,8 миллионов долларов. Ее, отмечал ТАСС, купил российский бизнесмен Алишер Усманов, и впоследствии вернул ученому.