СК возбудил дело после взрыва в многоэтажке в Ростовской области. В городе Шахты ввели режим ЧС

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК) после взрыва в многоэтажном доме города Шахты в Ростовской области.

«В настоящее время следователи допрашивают жильцов дома, очевидцев произошедшего. Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях», — говорится в заявлении СК.

На сайте администрации Шахт сообщается, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Взрыв в многоэтажном жилом доме в Шахтах произошел утром 14 января, эвакуированы 140 жильцов. В результате обрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. СК рассматривает версию взрыва из-за утечки бытового газа в качестве приоритетной.

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов семь жителей. Один человек погиб — женщина 1987 года рождения, судьба еще четырех остается неизвестной. В результате взрыва пострадали двое граждан: мужчина, чья супруга погибла, и двухлетняя девочка. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

«Принято решение об оказании материальной помощи пострадавшим. Семье погибшей женщины из областного бюджета будет выплачен 1 млн рублей. Остальным пострадавшим матпомощь будет оказана в зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Представитель местной газовой службы сообщал, что жители города жаловались на проблемы с газом более месяца назад: «Последний вызов по утечке газа 10 декабря в этом доме». Голубев со ссылкой на коммунальные службы утверждает, что «в целом ситуация по газоснабжению нормальная».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, как пишет РИА Новости, призвал проанализировать общую ситуацию и нормативные документы в сфере газоснабжения. Ранее 31 декабря зрыв в жилом доме произошел в жилом доме в Магнитогорске. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.