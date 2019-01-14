Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор не поддержали законопроекты о фейковых новостях и оскорблениях в интернете

Генеральная прокуратура не поддержала законопроекты о публикации недостоверной информации и неуважительных высказываниях о власти. Об этом на заседании в Госдуме заявила заместитель начальника правового управления ведомства Екатерина Артамонова, передает ТАСС.

В Генпрокуратуре отметили, что сейчас в законопроектах не прописаны критерии для реализации внесудебного порядка блокировки сайтов, что приведет к ограничениям конституционного права на свободное распространение информации.

При этом Екатерина Артамонова не стала отказываться от идеи и призвала депутатов доработать законопроекты, чтобы «обеспечить соблюдение разумного баланса между соблюдением конституционных прав граждан и недопущением подобного рода информации в сети интернет».

На заседании также стало известно, что законопроекты не стали поддерживать Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор. Директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина уточнила, что отзыв правительства еще готовится соответствующей комиссией, которая решит, возможна ли доработка законопроекта во втором чтении или потребуется его полная переработка.

По словам Лариной, законопроект о фейковых новостях несет риски неоправданного применения и может привести к усилению анонимности источников информации. Из него также не ясно, кто будет нести ответственность за экспертизу в довольно короткий отведенный период, добавила она.

Напомним, законопроекты об штрафах за неуважительные высказывания о власти и запрете на публикацию недостоверной информации внесли в Госдуму в середине декабря.

В начале января думский комитет по безопасности и противодействию коррупции поддержал последние два проекта, однако 11 января стало известно, что Минкомсвязи направило правительству отрицательное заключение на проект о наказании за оскорбления чиновников.

Телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в «Единой России» утверждал, что рассмотрение обоих законопроектов было отложено после слов о «Госдуре» одного из их создателей, сенатора Андрея Клишаса, в интервью «Новой газете».

В профильном комитете эту информацию опровергли, источник ТАСС в Госдуме согласился с тем, что сенатор действительно допустил «ряд небрежных высказываний в адрес Госдумы, которые не остались незамеченными», однако, по его мнению, это не отразится на рассмотрении законопроектов.