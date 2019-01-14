Просветительский центр «Мемориал» сообщил о внеплановой проверке по признанию НКО-иноагентом

Главное управление Министерства юстиции начало внеплановую проверку научно-информационного и просветительского центра (НИПЦ) «Мемориал» по подозрению в деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции «иностранного агента», говорится на сайте «Международного Мемориала».

О начале проверки Минюст уведомил «Мемориал» 19 декабря. В сообщении министерства говорилось о том, что проверка была начата по требованию неназванного государственного органа.

Закон об «иностранных агентах» действует в России с ноября 2012 года. Согласно ему, политические НКО, получающие финансирование из-за рубежа, обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов.

В 2016 году в реестр НКО-«иноагентов» внесли «Международный Мемориал», к этому моменту там также уже находились входящие в него правозащитный центр «Мемориал» и информационно-просветительский центр «Мемориал». Вместе с другими участниками реестра они обжаловали это решение в ЕСПЧ.

Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» занимается историческими исследованиями и просвещением, его сотрудники в сотрудничестве с российскими архивами подготовили справочники по истории государственного террора.