В Минюсте предложили усилить ответственность за переливание зараженной донорской крови

Министерство юстиции России предложило ужесточить наказание за переливание зараженной донорской крови, сообщает ТАСС.

О предлагаемых изменениях в законодательство высказался заместитель главы Минюста Алу Алханов на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития в Госдуме.

«Безусловно, необходимо рассматривать усиление ответственности за качество донорской крови, это очень важный элемент. В основном, как я слышал от специалистов, гепатитом С заболевают наиболее часто во время переливания крови», — сказал он.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сказала ТАСС, что сейчас в России нет квалифицированной ответственности за нарушения во время переливания донорской крови. Она сообщила, что решение о том, какую ответственность планируется установить за них, пока не приняли.

Как сообщает ТАСС, вопрос ужесточения наказания за нарушения при переливании крови обсуждался, в частности, из-за инцидента в Амурской области, где в конце 2018 года дети заразились гепатитом C в областной больнице, основной версией произошедшего является повторное использование медицинского инвентаря.

В настоящее время, отмечает ТАСС, КоАП предусматривает ответственность за несоблюдение требований к безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств в виде предупреждения или штрафа от 2 до 3 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 30 тысяч рублей для компаний или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За несообщение или сокрытие информации о реакциях и осложнениях, возникших у реципиентов из-за переливания крови, должностным лицам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а юридическим — от 30 до 40 тысяч рублей.