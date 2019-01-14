Экс-начальника отдела колонии в Алтайском крае осудили на 10 лет лишения свободы за взятки от заключенных

Бывший начальник отдела исправительной колонии № 9 по Алтайскому краю приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 млн рублей за получение взяток от заключенных в особо крупном размере.

Как сообщается на сайте регионального Следственного комитета, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 и п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки).

По версии следствия, начальник отдела колонии вымогал у заключенных деньги в размере от 40 до 300 тысяч рублей с 2014 по 2017 год. В апреле 2017 года он также предоставил осужденному свидание с супругой взамен на золотую цепь стоимостью более 34 тысяч рублей.

В случае отказа от дачи взятки экс-начальник отдела колонии угрожал сфальсифицировать материалы о якобы нарушениях порядка и условий отбывания наказания заключенными. Он также заявлял, что может составить заведомо отрицательную характеристику, из-за которой осужденных могли поместить в ШИЗО либо перевести из обычных условий отбывания наказания в строгие.