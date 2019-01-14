Мэрия Москвы согласовала марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой 19 января

Мэрия Москвы согласовала шествие 19 января памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, говорится в группе организаторов во «ВКонтакте».

Сбор участников в состоится в 14:00 в Новопушкинском сквере и пройдет по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка.

Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов были убиты неонацистами 19 января 2009 года в Москве. Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов. Анастасия Бабурова являлась активисткой анархистского движения.