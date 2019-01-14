Водители депутатов пожаловались на дорогую парковку в Москве и отсутствие льгот

Водители автопарка для чиновников пожаловались на дорогую парковку в Москве и на отсутствие льгот. Об этом говорится в обращении Вадима Тарношинского, руководителя профсоюза «Правозащита» работников ФГБУ «Автобаза № 2», которое перевозит депутатов Государственной думы и членов правительства.

Как пишет РБК, профсоюз попросил начальника транспортного управления Управделами президента России Анатолия Тюкова разъяснить регламент работы и порядок действий для водителей спецтранспорта.

В документе говорится, что водители зачастую ожидают своих пассажиров на платных парковках и вынуждены самостоятельно оплачивать штрафы. По словам Тарношинского, после этого водителя привлекают к дисциплинарной ответственности за нарушение инструкции.

В профсоюзе отмечают, что иногда пассажир берет оплату парковки на себя, однако это бывает редко: «В основном водители наматывают круги вокруг места, где надо забирать пассажира, или закрывают номера от камер фиксации».

С 15 декабря в Москве начали действовать новые тарифы платной парковки. Ее стоимость на самых загруженных улицах города подорожала до 380 рублей, а сама парковка стала платной по воскресеньям. Время бесплатной остановки на территории всего города сократилось с 15 до 5 минут.

Цены на парковку также выросли внутри Бульварного кольца: на самых загруженных улицах она подорожала с 80 до 200 рублей в час днем и до 80 рублей ночью (ранее автомобилисты платили 80 рублей в час вне зависимости от времени суток). За пределами Бульварного кольца (за исключением «Москва-сити») цены не изменились.

В конце декабря Мосгордума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают штраф за неуплату парковки в два раза — с 2,5 до 5 тысяч рублей. Московские депутаты заявили, что такой штраф «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности».