Семья актрисы Маргариты Тереховой объявила сбор средств на ее лечение
Семья народной артистки России Маргариты Тереховой, страдающей от болезни Альцгеймера, объявила сбор средств на лечение актрисы, об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«Она прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние. Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает», – говорится в тексте заявления.
При этом дочь актрисы Анна Терехова сообщила ТАСС, что информация о «катастрофической нехватке» денег неверна: «Это не так. Я работаю, слава Богу, и есть помощь Театра Моссовета».
«Честно говоря, я не хочу что-то говорить, просто поблагодарить и попросить, как говорится, помочь по силам и возможностям», – отметила она.
В Гильдии актеров кино России агентству РИА Новости заявили о готовности взять на себя часть расходов на лечение Тереховой.
Маргарита Терехова родилась на Урале, в 1960-ых годах приехала в Москву. Она играла в спектаклях Театра имени Моссовета, среди кинокартин, в которых она снималась – «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Зеркало» и другие.