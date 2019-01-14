«Можно написать целый роман о страстных приключениях геев»: власти Чечни ответили на заявление о преследовании ЛГБТ

Власти Чечни назвали «фантазией» сообщения о возобновившихся преследованиях геев в республике. Об этом РБК сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

«Могу назвать эти слова не иначе, как очень глубокой и содержательной фантазией представителей ЛГБТ-сообщества. Она достойна того, чтобы написать целый роман о страстных приключениях геев, которые почему-то предпочитают быть притесненными в Чечне», — заявил он.

Министр пояснил, что Чечня находится «под прицелом», поскольку на Кавказе не проходят гей-парады: «А им (ЛГБТ-сообществу — ред.) хочется масштаба, пройтись с шествием там, где их не воспринимают вообще и не ждут с распростертыми объятиями».

Умаров добавил, что «смотрит на происходящее с юмором» и что в Чечне никогда нормально не будут относиться к гомосексуальности.

Ранее директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков рассказал, что в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин, связанных с их предполагаемой или реальной сексуальной ориентацией. По информации организации, с конца декабря 2018 года было задержано около 40 человек, два человека убиты — они скончались в результате пыток.

«Пострадавших незаконно удерживают в Аргуне. Местная полиция делает все возможное для того, чтобы они не могли выехать из республики или впоследствии добиваться защиты в суде. У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки», — сообщил Кочетков.

Представители организации отмечают, что началом новой волны преследований стало задержание администратора одной из групп во «ВКонтакте», оно произошло в конце декабря прошлого года. Позднее в социальных сетях распространилось предупреждение о начале нового преследования гомосексуалов в Чечне. Власти республики официально отвергли обвинения, назвав их «дезинформацией».

Ранее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала доклад о тяжких нарушениях прав человека в Чечне. Документ подтверждает факт систематических массовых задержаний геев, незаконных удержаний в «секретных тюрьмах» и пыток, а также констатирует участие в преследованиях силовых структур Чечни.

По собственной информации «Российской ЛГБТ-сети», с апреля 2017 года организация эвакуировала из региона около 150 человек, более 130 человек покинули Россию.