Мэр Гданьска скончался после ножевого ранения на благотворительном концерте

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович скончался в больнице после ножевого ранения на благотворительном концерте, сообщает Gazeta.pl.

На Адамовича напали накануне, 13 января, во время благотворительного концерта: 27-летний Стефан В. выбежал на сцену во время выступления мэра, выхватил у него микрофон и рассказал, что отсидел в тюрьме срок из-за «Гражданской платформы», в которой состоял раньше Адамович, а после ударил его ножом.

Один удар пришелся в живот, второй – в грудную клетку в области сердца. Врачи сообщили, что он получил ранения сердца, диафрагмы и брюшной полости.

Адамович скончался в возрасте 53 лет. С 1998 года он был мэром Гданьска, где в 1980-х появилось антитоталитарное движение «Солидарность». С 1990-го года он был членом городского совета Гданьска, а также был одним из основателем партии «Гражданская платформа», которую покинул в 2015 году после обвинений в нарушениях при составлении декларации о доходах.