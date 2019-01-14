РКК «Энергия» не смогла найти страховщика для спутника Egyptsat-A

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» не смогла найти страховщика технических рисков при запуске и эксплуатации египетского спутника Egyptsat-A, сообщает Интерфакс со ссылкой на закупочные документы корпорации.

Агентство отмечает, что ни одна компания не подала заявку на участие в конкурсе. Страховая сумма по договору составляла 117 млн долларов, максимальная премия — 19,89 млн долларов.

Интерфакс сообщает, что запуск спутника EgyptSat-A запланирован на 7 февраля 2019 года. Он должен заменить EgyptSat-2, другой спутник, произведенный в России, связь с которым была потеряна в апреле 2015 года. Эквивалентная стоимость создания EgyptSat-A составляет приблизительно 100 млн долларов, его создавали за счет покрытия страховки по старому аппарату.