В МЧС опровергли информацию о найденных телах погибших после взрыва в Шахтах. Обновлено

обновление Редакция «Новой газеты» приносит извинения читателям. Ранее в материале говорилось, что под завалами нашли тела еще трех погибших.

В МЧС по Ростовской области опровергли информацию о трех погибших в результате взрыва в многоэтажном доме в городе Шахты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление службы.

«Судьба четырех человек так же неизвестна. Поисковая операция продолжается», — заявил глава МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

Взрыв в многоэтажном жилом доме, в результате которого обрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, произошел утром 14 января. Двое человек, мужчина, чья супруга погибла, и двухлетняя девочка, пострадали. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Следствие рассматривает версию взрыва из-за утечки бытового газа в качестве приоритетной. Администрация Шахт сообщила, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Представитель местной газовой службы сообщал, что жители города жаловались на проблемы с газом более месяца назад. При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев со ссылкой на коммунальные службы утверждал, что «в целом ситуация по газоснабжению нормальная».

После взрыва в Шахтах премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал проанализировать общую ситуацию и нормативные документы в сфере газоснабжения. Ранее 31 декабря зрыв в жилом доме произошел в жилом доме в Магнитогорске. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.