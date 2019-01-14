Глава Минприроды рассказал о проекте экспорта мусора из Архангельской области в Европу

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что мусор со строящегося в Архангельской области мусорного полигона «Шиес», возможно, будут экспортировать в европейские страны, в частности, в Швецию. Об этом сообщает РБК.

Издание отмечает, что на заводе мусор будут брикетировать, а после — вывозить по железной дороге. Кобылкин сообщил, что этот проект еще не рассматривали в Минприроды. «Я слышу и то, что это плохо, и то, что это хорошо. Хотелось бы, чтобы специалисты Росприроднадзора оценили риски, что мы получим», — сказал он.

«Если это будет классный опыт и мы из Архангельска сможем экспортировать мусор в Швецию и другие страны Европы, то это красивая история, почему бы и нет. Если это будет сделано на лучшем заводе и может нанести минимальный ущерб природе, то мы оценим эти риски и скажем: а почему бы и нет?» — отметил Кобылкин.

В Ленском районе планируют построить полигон площадью 5 тысяч гектаров, на который будут привозить твердые коммунальные отходы из Москвы.

Жители Архангельской области выступают против строительства мусорного полигона. Стоимость проекта по ввозу и хранению мусора из Москвы составит около 10,5 млрд рублей. В октябре губернатор региона Игорь Орлов допустил ввоз мусора не только из Москвы, но и из других регионов. 2 декабря 2018 года в нескольких городах Архангельской области прошли митинги против ввоза мусора.