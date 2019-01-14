Суд отклонил иск МВД к члену ОНК Петербурга Яне Теплицкой и «Медиазоне» из-за статьи о пытках в отделении

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск управления МВД по Центральному району города к члену петербургской Общественной наблюдательной комиссии Яне Теплицкой и онлайн-изданию «Медиазона» из-за публикации о пытках в отделе полиции, говорится на сайте «Команды 29».

Иск МВД о защите чести и достоинства касался сообщений от ноября 2017 года: тогда Теплицкая рассказала об обращении местного жителя, который жаловался на избиения при задержании, продолжившиеся в 78-м отделении.

«Водитель кулаками бил меня по лицу и в область грудной клетки, и требовал сказать код телефона. В конце концов я не выдержал и сказал код. Водитель ввел код, разблокировал телефон, и обнаружил, что в моем мессенджере также имеется код безопасности.

В кабинет зашел Олег (сотрудник полиции — ред.), взял в руки кувалду, сказав, что моим ногам будет очень больно. Я испугался, что он ударит меня кувалдой и сказал им код от мессенджера»,

— цитировала его Теплицкая. Она также добавляла, что после потребовала у прокуратуры проверить слова мужчины.

МВД подало иск в мае прошлого года и требовало в суде удалить и пост Теплицкой, и последущую статью «Медиазоны», а также взыскать с члена ОНК 50 тысяч рублей в качестве компенсации вреда деловой репутации.

Ранее управление МВД по Центральному району Петербурга уже судилось с Яной Теплицкой. Летом 2018 года Приморский районный суд отказал им в иске к ней, а также изданию «Мой район» из-за публикации о том, как беременную девушку в 78 отделении «оскорбляли, не кормили и не выпускали в туалет».