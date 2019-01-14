Исполком ОЗХО решил внести «Новичок» в список запрещенных веществ

Исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) решил внести нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запрещенных веществ, сообщает Reuters.

Просьба была подана США, Нидерландами и Канадой после отравления в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. За внесение «Новичка» в Список 1 приложения к Конвенции по запрещению химического оружия проголосовал 41 член исполкома.

Постоянный представитель Канады в ОЗХО Сабин Нолке написала в твиттере, что в список добавили «два рода высокотоксичных химикатов (в том числе агент, использованный в Солсбери)».

Today @OPCW Executive Council agreed a #Canada-US-NL proposal to add two families of highly toxic chemicals (incl the agent used in #Salisbury) to the #ChemicalWeaponsConvention Annex. Russia dissociated itself from consensus but did not break. Thanks to all states who supported! pic.twitter.com/oWD8754WqG — Sabine Nolke (@SabineNolke) January 14, 2019

У стран, входящих в ОЗХО, есть 90 дней на обжалование данного решения.

Reuters отмечает, что «Новичок» в случае окончательного завершения всех процедур станет первым веществом, которое добавят в список с 1997 года, когда был создан документ. Также в документ входят, в частности, зарин и горчичный газ.

Напомним, в начале марта возле ресторана в британском Солсбери нашли без сознания бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Великобритания заявила, что россияне были отравлены ядом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Она все обвинения отвергает, ссылаясь на отсутствие доказательств.

В начале сентября Великобритания обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипалей. Bellingcat и The Insider выпустили серию расследований, из которых следует, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. По версии журналистов, они являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги.