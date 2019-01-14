«ОВД-Инфо»: рассказавшего о пытках и изнасиловании в колонии Екатеринбурга осудили по статье о терроризме

Заключенного Акмала Жонкулова, рассказавшего о пытках и изнасилованиях в исправительной колонии № 2 в Свердловской области, осудили на три года и четыре месяца по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), сообщает «ОВД-Инфо».

По его словам, сразу после приезда в колонию его начали избивать другие осужденные, так называемые «козлы» и «завхозы» (заключенные, работающие на администрацию — ред.), не реже одного раза в день. «Завхозы» также вымогали у осужденных продукты и деньги, угрожая применением силы и изнасилованием, рассказал Жонкулов.

После того как он пожаловался на это в Общественную наблюдательную комиссию, его изолировали от других, а в январе 2018 года отправили в ШИЗО якобы из-за того, что он кого-то оскорбил. Позднее Жонкулов узнал, что на него завели уголовное дело по статье о терроризме.

Осужденный сообщал, что свидетелями по новому делу проходили четыре заключенных, которых допросили спустя семь месяцев после разговора, в котором Жонкулов якобы оправдывал терроризм. Все показания были идентичны и сделаны будто под копирку, пишет «ОВД-Инфо».

После этого, по словам Жонкулова, не менее пяти раз в день его в течение долгого времени избивали, а заключенные говорили ему, что изнасилуют и помочатся на него, если тот не признает вину.

Акмал Жонкулов приехал в Россию в 2011 году из-за преследования в Узбекистане, где на него завели четыре уголовных дела о якобы участии в запрещенной экстремистской организации.

По версии следствия, он критиковал местные власти и призывал к вооруженной борьбе против них, а также якобы организовал выезд узбеков в подготовительные лагеря экстремистской «Исламской партии Туркестана» в Пакистане (запрещена в России). Сам Жонкулов эти обвинения отрицал и утверждал, что не состоял в незаконных объединениях.

В 2013 году в России сотрудники Центра противодействия экстремизму задержали Жонкулова по требованию Узбекистана, который запросил его экстрадицию. Суд отказался удовлетворить это требование, после чего полиция составила на Жонкулова протокол по ст. 18.8 КоАП (нарушение миграционного законодательства). Однако дело из суда вернули обратно в полицию из-за ошибок при составлении документов.

В 2014 году Жонкулова приговорили к 4,5 годам колонии по обвинению в грабеже (ч. 2 ст. 161 УК). По версии следствия, он напал на мужчину и женщину и отобрал у них планшет, телефоны и сумки. Сам обвиненный рассказывал, что осознанно пошел на преступление, опасаясь узбекских властей, и надеялся на то, что в российской тюрьме будет вне зоны досягаемости. В 2015 году Жонкулова перевели отбывать наказание из тувинской ИК-4 в ИК-2 в Екатеринбурге.