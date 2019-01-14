В Госдуму внесли законопроект об установке в домах систем оповещения об утечке газа

В Госдуму внесли законопроект об установке автоматизированных систем контроля за утечками газа в жилых многоквартирных домах за счет средств фондов капитального ремонта, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта являются депутаты фракции «Справедливая Россия» Галина Хованская, Олег Нилов и Михаил Емельянов, ее глава Сергей Миронов и депутат Ирина Гусева из «Единой России».

В пояснительной записке к документу сказано, что существующие меры, в частности, проверки газового оборудования в домах и заключение договоров на его техническое облуживание не решают проблемы взрывов газа в жилых домах, связанной с человеческим фактором. При этом автоматизированная система контроля позволяет «автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию» в случае высокой концентрации бытового газа.

Напомним, 31 декабря 2018 года взрыв произошел в жилом доме в Магнитогорске. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек. По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа.

Утром 14 января в городе Шахты Ростовской области в жилом доме произошел взрыв. В настоящее время известно, что один человек погиб, судьба еще четырех остается неизвестной. 140 жильцов дома эвакуировали. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК), в городе ввели режим ЧС. СК рассматривает версию взрыва из-за утечки бытового газа в качестве приоритетной.