В Саранске задержали сжегших российский флаг девушек

Полицейские задержали двух девушек из Саранска Софью Кечину и Валерию (фамилия не называется — прим.ред.) после того, как они сожгли российский флаг и выложили видеозапись в сторис Instagram. Об этом «Коммерсанту» заявила начальник отдела информации республиканского МВД Светлана Холодкова.

На записи, которая послужила поводом для задержания, видно, как одна из девушек держит российский триколор, а потом кидает его в огонь. Свои действия девушки комментируют с использованием матерной лексики.

По словам Холодковой, девушек задержали по их месту жительства, на данный момент они находятся в отделении полиции Саранска №3. Им грозит до года лишения свободы или принудительные работы.

После того как в СМИ стали активно обсуждать инцидент, появилась информация, что Кечина является родственницей чиновника из Мордовии, который ушел на пенсию. Однако в правительстве республики это опровергли.

«Информация о том, что она проходила практику в правительстве Мордовии, тоже недостоверна», — заявили в правительстве агентству. По словам собеседника РИА Новости, девушка работает аниматором на Кипре и учится в Москве.

Напомним, в конце декабря 2018 года 16-летний Максим Н. опубликовал в Инстаграме сторис (фото и видео, которые исчезают из соцсети через 24 часа после публикации — ред.), на которых попросил полицейского уступить место бабушке в маршрутке, а тот отказался. Активист сопроводил видео оскорбительным для полицейского комментарием.

После этого инцидента против школьника возбудили уголовное дело по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). На допросе выяснилось, что заявление написал начальник взвода конвойного подразделения МВД России по фамилии Филлипов.