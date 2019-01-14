Экс-главу Минобороны Украины заподозрили в госизмене в пользу России

На Украине заподозрили в госизмене в пользу России бывшего министра обороны Украины и бывшего советника президента Дмитрия Саламатина. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

В Генпрокуратуре настаивают, что действия Саламатина привели к тому, что отношения между Украиной и Ираком ухудшились, тем самым улучшив позицию России в определенных сферах.

«Как следствие, со времени срыва иракских контрактов Украина не заключила ни одного аналогичного широкомасштабного контракта в военной сфере», — говорится в сообщении.

На своей странице в фейсбуке Генпрокурор страны Юрий Луценко добавил, что из-за Саламатина были сорваны контракты между украинскими госпредприятиями и Минобороны Ирака на поставку, ремонт, обслуживание военной техники, что привело к убыткам на 560 млн долларов.

Кроме того, Луценко считает, что экс-министр страны участвовал в преступной организации, сформированной бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, а также завладел чужим имуществом.

Напомним, Саламатин возглавлял Минобороны Украины февраля 2012 года по декабрь 2012 года, после этого был назначен советником президента Януковича.