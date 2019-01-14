ЛГБТ-активисту пригрозили «охотниками из Чечни» после обращения в прокуратуру

Сооснователь ЛГБТ-сообщества «Солидарность» Артем Ш., по заявлению которого в Челябинске полиция ищет местного жителя Александра Мысливца, рассказал «Новой газете» об угрозах в свой адрес.

Так на одном из сайтов, посвященных насильственной «борьбе с гомосексуализмом», опубликовано сообщение, в котором говорится, что личностью Артема интересуются некие выходцы из Чечни, желающие «устроить на него охоту».

Авторы сайта утверждают, что предоставили «охотникам» данные Артема. Помимо угроз, отмечает Артем, ему стало поступать множество оскорблений от незнакомых людей.

«Я намерен обратиться с этим в следственный отдел Следственного комитета, ФСБ и прокуратуру. Напишу заявления, приложу скриншоты, ссылки. Кроме того, напишу обращение в Роскомнадзор [в отношении сайта]», — сообщил «Новой» активист.

Угрозы в адрес Артема Ш. начали поступать после того, как на прошлой неделе прокуратура Челябинска обязала городскую полицию найти и допросить местного жителя Александра Мысливца, который оскорбил Артема в социальных сетях по гомофобным мотивам.