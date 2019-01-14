Вексельберга исключили из попечительского совета Массачусетского технологического института из-за угрозы санкций

Миллиардер Виктор Вексельберг перестал быть членом попечительского совета Массачусетского технологического института (MIT), на развитие которого жертвовал деньги. Об этом представитель учебного заведения заявил «Радио Свобода».

По словам собеседников издания, Вексельберга отстранили от обязанностей 6 апреля 2018 года, в тот день, когда бизнесмена занесли в американский санкционный список. Однако, когда именно миллиардера исключили из совета, не раскрывается.

Представитель Вексельберга отказался комментировать РБК ситуацию.

Вексельберг вошел в попечительский совет MIT в 2013 году, через два года его вновь переизбрали на пять лет. Таким образом, его обязанности истекали в 2020 году. Кроме того, бизнесмен входил в Общество Уильяма Бартона Роджерса, в котором состоят самые щедрые жертвователи институту.

Сколько бизнесмен передал денег на развитие учебного заведения, неизвестно. Лишь за 2017-2018 года миллиардер перечислил институт 50 тысяч долларов. В интервью Bloomberg Вексельберг рассказывал, что MITвыделил 300 млн долларов на развитие исследовательского и предпринимательского университета на базе «Сколково», президентом которого является российский бизнесмен.