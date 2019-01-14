ФСИН подала в суд на экс-руководителя «Матросской тишины», ушедшего на пенсию после скандала с VIP-камерами

ФСИН обратилась с исковым заявлением в суд против бывшего начальника СИЗО «Матросская тишина» Владимира Клочека из-за того, что он отказывается выселяться из служебной квартиры. Об этом Интерфаксу заявили в пресс-бюро ФСИН.

Во ФСИН считают, что Клочек нарушил статье 103 Жилищного кодекса России. В ней также говорится, что если гражданин отказывается освобождать жилое помещение, то он должен быть выселен в принудительном порядке без предоставления другого жилого помещения.

Ранее Клочек уже обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в получении отсрочки по выселению из служебной квартиры.

Напомним, в феврале 2018 года начальник следственного изолятора № 1 «Матросская тишина» Владимир Клочек вышел на пенсию. Это произошло после того, как в изоляторе прошла прокурорская проверка, в результате которой свой пост потерял заместитель начальника СИЗО по оперативной работе, три сотрудника оперативного отдела привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Поводом для проверки послужила публикация «Московского комсомольца», в которой шла речь о специальных камерах с элементами роскоши для представительных заключенных.

«Вип-камеры там мало чем отличаются от стандартных номеров в отеле - полупустые, просторные, красивые, и я бы даже сказала, модные. На пороге люксовой камеры 275 на пороге автоматически хочется разуться, чтобы, не дай Бог, не наследить. Размером почти на всю стену телевизор, стильный подвесной унитаз, элегантные полочки-крючечки», — приводила газета слова члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой.

Однако прокуратура не смогла обнаружить VIP-камер в изоляторе, но выявила несоблюдения требований о раздельном содержании разных категорий заключенных.