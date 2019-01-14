В Китае приговорили к смерти гражданина Канады

Суд в Китае ужесточил наказание для гражданина Канады Роберта Шелленберга с 15 лет до смертной казни, которого признали виновным в контрабанде наркотиков. Об этом сообщила канадская газета Globe and Mail.

По мнению суда, канадец участвовал в схеме по перевозке в Австралию 222 кг метамфетамина. Против него дал показания его китайский переводчик, который заявил, что обвиняемый заставляли его покупать ножницы, перчатки и скотч для упаковки наркотика.

Гражданин Канады утверждал, что не виновен, и прилетел в Китай в качестве туриста. Теперь у Шелленберга есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор.

«Нас очень тревожит то, что Китай допускает произвол в вынесении смертного приговора, в особенности в отношении гражданина Канады», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, добавив, что Оттава будет добиваться изменения приговора.

В начале декабря 2018 года сотрудники правоохранительных органов Канады задержали финансового директора Huawei Technologies​ Мэн Ваньчжоу, о чем стало известно через пять дней. В Минюсте рассказали, что Ваньчжоу подозревают в попытке обойти американские санкции против Ирана. 12 декабря суд отпустил ее под залог в 7,5 млн долларов.