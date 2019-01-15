Число жертв после взрыва газа в Шахтах возросло до двух

Спасатели обнаружили тело женщины под обломками дома в Шахтах Ростовской области, который частично разрушился после взрыва газа. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.

«Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры», — сказал собеседник агентства.

Судьба еще троих человек остается неизвестной. Спасатели продолжают работать на месте взрыва, в частности происходит разбор завалов и демонтаж четырех плит.

Напомним, утром 14 января в городе Шахты Ростовской области в жилом доме произошел взрыв. Спасатели эвакуировали 140 жильцов дома. В свою очередь, Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК), в городе ввели режим ЧС. СК рассматривает версию взрыва из-за утечки бытового газа в качестве приоритетной.