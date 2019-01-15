Сторонники «Исламского государства» захватили город в Нигерии

Боевики, которые присягнули запрещенной в России террористической организации «Исламского государства» захватили город Ранн, расположенный на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

По словам источника агентства, боевики полностью захватили город, а правительственные силы ушли. The Daily Post утверждает, что местные жители покидают дома, часть строений разрушена.

Ранее сторонники «Исламского государства» захватили другой город Нигерии — Бага. Однако в результате контрнаступления правительственные войска смогли вернуть его под свой контроль.

Оба эти города взяли боевики, которые несколько лет назад откололись от другой запрещенной в России террористической организации «Боео Харам». Они провозгласили себя «Исламским государством Западной Африки» — ISWA.

Эти же террористы в начале сентября захватили военную базу, где погибли 30 военнослужащих. Правительственными силам удалось отбить ее только после нанесения авиаударов.