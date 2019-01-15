Глава NASA согласился приехать в Россию

Глава NASA Джим Брайденстайн готов приехать в Россию с рабочим визитом в ближайшие месяцы. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

В госкорпорации уточнили, что приглашение Брайденстайн получил от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина во время телефонных переговоров 14 января. Также они обсудили вопросы сотрудничества по программе Международной космической станции и Лунным проектам.

Ранее Брайденстайн отложил на неопредленный срок визит Рогозина в США, который был запланирован на февраль. Об этом стало известно 5 января. О причинах такого решения сначала не сообщалось.

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли утверждал, что поездка может быть отменена из-за политики. Позже Брайденстайн рассказал, что встречу отменили из-за позиции сенаторов.