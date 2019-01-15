Силуанов заявил о неожиданной реакции общества на повышение пенсионного возраста

Реакция россиян на пенсионную реформу стала неожиданной для кабинета министров, заявил в интервью «Коммерсанту» первый вице-премьер Антон Силуанов.

«Наиболее сложным было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно», — рассказал вице-премьер.

По его словам, несмотря на все корректировки, которые были сделаны после обсуждения реформы в обществе «напряжение осталось».

Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года в России. В итоге для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, для мужчин — 65 лет.

При этом, в результате этой реформы ожидается, что размер пенсионного дохода россиян вырастет на 35% к 2024 году. Как заявлял первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов средняя пенсия должна составить примерно 20 тысяч рублей.