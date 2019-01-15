Защита экс-главы Серпуховского района Шестуна пожаловалась в ЕСПЧ на нарушение еще двух статей Европейской конвенции

Защита экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, которого обвиняют в крупном мошенничестве, обратилась c жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на нарушение 5 и 18 статьей Европейской конвенции. Об этом «Новой газете» рассказала жена обвиняемого Юлия Шестун.

В 5 статье конвенции речь идет о нарушении права на свободу и личную неприкосновенность, а в 18 — о так называемых «пределах использования ограничения в отношении прав», то есть о том, что речь идет о таких ситуациях, когда под видом законных целей государства преследуют иные, неправовые цели. На эту статью ссылались всего лишь 11 раз в практике ЕСПЧ.

«В поданной в ЕСПЧ жалобе содержится ссылка на нарушение статьи 18 Европейской конвенции как раз из-за того, что нарушения в отношении Шестуна носят характер преследования, в частности за его политическую деятельность, гражданскую позицию, в том числе связанную с вопросами экологии (…) Ограничение свободы предусмотрено Европейской конвенцией, но в данном случае оно происходило не в целях конвенции», — привела Шестун слова адвоката Карины Москаленко.

Ранее защита Шестуна обращались в ЕСПЧ с жалобой на условия содержания в следственном изоляторе. В Страсбурге этому обращению присвоили статус приоритетного. Кроме того, у жалобы есть специальный статус, который позволяет информировать ЕСПЧ о развитии ситуации.

Напомним, в июне Шестуна арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Однако позже следствие переквалифицировало дело на статью 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Шестуна также обвиняют в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

Следователь настаивает, что бывший глава Серпуховского района в 2008-2014 годах незаконно передал четыре земельных участка частной компании для строительства торговых центров, чем причинил ущерб государству на 62 млн рублей. Сам Шестун считает дело сфабрикованным.