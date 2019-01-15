Суд закрыл от СМИ и слушателей заседание по продлению ареста украинским морякам

Активистка Лидия Шульгина у Лефортовского суда. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия с просьбой провести заседание в отсутствие журналистов и слушателей.

15 января суд в закрытом режиме решит вопрос о продлении ареста украинским морякам, задержанным российскими пограничниками во время инцидента у Керченского пролива.

Следователь мотивировал свою просьбу имеющимися в деле секретными сведениями. «Оглашение резолютивной части решения суда может нарушить результаты следствия», — уточнил следователь. Прокурор не возражал провести слушания в закрытом режиме.

Защита считает, что следователь просит закрыть заседание по надуманным причинам.

«Следствие не привело доводов, как их интересы смогут быть нарушены. Я знакомился с материалами дела, ни на одном из них нет сведений охраняемой тайной»,

— отметил адвокат Илья Новиков.

Напомним, следствие просит продлить арест обвиняемым до 26 апреля.

Акция в поддержку моряков у Лефортовского районного суда. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Акция в поддержку моряков у Лефортовского районного суда. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Читайте также Реконструкция вооруженного конфликта в Керченском проливе: соединяем версии ФСБ России и генпрокуратуры Украины

25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляла, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, но не получил на них ответа.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила обвинение 24 украинским морякам (по части 3 статьи 322 УК РФ) в «незаконном пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору».