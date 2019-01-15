«Удалите из телефона и живите спокойно». Песков рассказал о совете чиновникам в регионах по поводу Telegram

Чиновникам в регионах советовали удалять Telegram, так как некоторые склонны «гипертрофированно» относится к тому, что там появляется в различных политических каналах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Аргументы и Факты».

«Некоторые чиновники, особенно в регионах, склонны относиться к тому, что там написано, очень гипертрофированно. Мы им даем простой совет: удалите из телефона и живите спокойно. Многие так и поступают», — сказал Песков.

По его словам, «сам по себе Telegram — интересное явление», где много познавательной информации, но именно в политических Telegram-каналах распространяется «политологическая чернуха, причем чернуха заказная, с большим количеством фейков и глупостей». Песков добавил, что это используется для манипуляции бюрократами и журналистами.

«Я ни разу в жизни не заходил в Facebook, никогда не был в «Одноклассниках», я не знаю, как выглядит «ВКонтакте» изнутри. У меня нет такой потребности, и я не хочу себя заставлять», — поделился с «Аргументами и Фактами» пресс-секретарь президента.

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Напомним, в конце ноября издание «Проект» выпустило расследование, в котором утверждалось, что администрация президента России и российские корпорации сотрудничают с некоторыми крупнейшими политическими Telegram-каналами.

Издание утверждает, что работать с создателями крупнейших каналов администрация президента начала на рубеже 2016—2017 годов — тогда на это просили несколько сотен миллионов рублей. В преддверии президентских выборов их сотрудничество усилилось, и одним из самых первых примеров этого была кампания против Алексея Навального.

На основании разговоров с авторами каналов и источниками в администрации «Проект» разделил крупнейшие каналы по сферам влияния. Так, по данным журналистов, администрация президента через Фонд развития гражданского общества экс-главы внутриполитического управления АП Константина Костина работает с каналами «Методичка», «Минправды» и «Давыдов. Индекс», а также через Кристину Потупчик — с каналами бывших активистов движения «Наши» («Полный П», «Акитилоп», Ortega и связанными с ними каналами «338» и «Медиатехнолог»).

К другой категории собеседники «Проекта» отнесли каналы «Мастер пера», «Пяр во время чумы» и «Незыгарь», которые, как утверждает издание, также работали с АП. Последний какое-то время контролировала «Национальная Медиа Группа» Юрия Ковальчука. При этом посты в нем публикует Владислав Клюшин, технолог Минобороны и владелец компании «М 13», которая разработала систему мониторинга СМИ «Катюша», которой пользуются министерство обороны и администрация президента. Еще часть каналов, «Буровая», «ТЭК-ТЭК» и «Караульный», по данным издания, связаны с «Роснефтью».