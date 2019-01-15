Издатели убрали из комикса про Дэдпула главу про неонациста по рекомендации Роспотребнадзора

Обновление 11:10 Роспотребнадзор опроверг публикацию «Коммерсанта»: в ведомстве заверили, что не проводят экспертиз и консультаций по наличию в материалах пропаганды нацизма либо расизма и не уполномочивали никаких экспертов для них

Издательство «Комильфо» (входит в холдинг «Эксмо») после консультаций с Роспотребнадзором не стало включать в русскоязычное издание комикса «Дэдпул. MAX» американского издательства Marvel Comics главу, где главный герой борется с неонацистом. Об этом «Коммерсанту» рассказал главный редактор «Комильфо» Роман Дмитровский.

Издательство обратилось к аккредитованному Роспотребнадзором эксперту, доктору психологических наук Вали Енгалычеву, чтобы проверить, соответствует ли комикс с маркировкой «18+» российскому законодательству.

Эксперт посчитал, что глава о борьбе Дэдпула с неонацистом по имени Барон Земо содержит пропаганду нацизма: в истории мелькает нацистская символика, а также приводятся высказывания отрицательного героя «с одобрением действий национал-социалистического режима в Германии и Ку-Клукс-Клана».

И хотя эксперт признал, что произведение является сатирой, он рекомендовал не печатать главу, поскольку «холокост, нацизм и расизм не могут являться объектами сатиры и юмора»: «Это якобы сделает проблему менее существенной, заставит читателя не считать ее важной, а, следовательно, это пропаганда нацизма», — привел его слова Дмитровский.

«Коммерсант» напоминает, что это не первый случай, когда издатели сталкиваются с проблемами при публикации русскоязычных версий заружебжных комиксов, рассчитанных на взрослую аудиторию. Так, в декабре 2018 года издательство Salben Comics сообщило, что типографии отказались принимать в печать комикс The Pro, главная героиня которого занимается проституцией.

А весной 2015 года несколько российских книжных магазинов на время (до 9 мая) изъяли из продажи известный графический роман о холокосте «Маус» Арта Шпигельмана из-за стилизованной свастики на обложке.