Власти Хакасии заявили о недостаче у предыдущего руководства региона почти на 5 млн рублей

В правительстве республики Хакасия власти обнаружили недостачу у предыдущего руководства региона, об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что руководитель представительства республики в Москве, заместитель главы Хакасии Юлия Исмагилова, выявила недостачу на сумму более 4,8 млн рублей.

«В результате работы, ставшей основанием для поощрения Ю. В. Исмагиловой, уже выявлено 131 нарушение предыдущего руководства в расходовании средств бюджета республики Хакасия. В числе прочих нарушений выявлено отсутствие двух автомобилей Skoda Octavia на сумму более 1,4 млн рублей», — рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

ТАСС отмечает, что Исмагилову назначили на нынешний пост в конце ноября 2018 года, 12 декабря ее утвердил на дорлжности республиканский Верховный совет. Ранее она работала в аппарате полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе.

Напомним, в Хакасии в прошлом году сменился глава региона. На втором туре губернаторских выборов, который прошел 11 ноября 2018 года, за кандидата от КПРФ Валентина Коновалова проголосовали 101 405 избирателей (57,57%), против — 72 498 избирателей (41,16%).

Виктор Зимин, бывший исполняющим обязанности главы Хакасии, в первом туре выборов проиграл Коновалову. 23 сентября должен был состояться второй тур, но его перенесли на 7 октября из-за того, что Зимин снял свою кандидатуру. Позже стало известно, что он станет заместителем гендиректора в госкомпании «Российские железные дороги».